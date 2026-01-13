I falò popolari sono salvi | Vittoria per le nostre tradizioni
I falò popolari, come quelli della tradizionale Giubiana, continueranno a essere accesi in Lombardia, nonostante le recenti restrizioni sulla qualità dell’aria. Questa decisione permette di preservare le tradizioni locali, garantendo al tempo stesso il rispetto delle normative ambientali. La possibilità di mantenere vive queste usanze rappresenta un importante momento di tutela culturale e storica per le comunità della regione.
I falò tradizionali come quelli della Giubiana potranno continuare ad accendersi in Lombardia nonostante le restrizioni sulla qualità dell'aria. La Giunta regionale ha approvato una delibera che esclude i fuochi rituali legati alla tradizione locale e alle rievocazioni storiche dai divieti di.
