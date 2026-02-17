Le tradizioni e la cultura siciliana sbarcano in Australia inizia Mediterraneo Dream
Per celebrare le radici siciliane, Mediterraneo Dream si è inaugurato in Australia, portando le tradizioni dell’isola direttamente nel cuore di Sydney. La manifestazione, che si svolge nel quartiere di Leichhardt, coinvolge ristoranti, artisti e produttori locali, offrendo un assaggio autentico di Sicilia a residenti e visitatori.
Un affetto radicato nella massiccia emigrazione storica e nel fascino contemporaneo per le tradizioni, il cibo e lo stile di vita dell'isola. La stretta relazione tra la Sicilia e l’Australia sarà celebrata dall’arte della cantora Sara Cappello, insieme al musicantore Fulvio Cama che porterà oltreoceano la cultura della sua Calabria. I due artisti saranno impegnati in un tour, dal 21 febbraio al 12 marzo, nella capitale Melbourne. Lo spettacolo di musica e teatro, Mediterraneo Dream, sarà una narrazione cantata delle tradizioni del Sud Italia, della Sicilia e della Calabria in particolare.🔗 Leggi su Palermotoday.it
“Piante e Spezie”: all’IPSEOA di Sapri, al via un progetto tra cultura, territorio e tradizioni del MediterraneoQuesta mattina all’IPSEOA di Sapri è stato annunciato il nuovo progetto “Piante e Spezie”.
Il pattinaggio e la cultura olandese del ghiaccio sbarcano a Rho: mostra a Villa BurbaRho apre le sue porte a una mostra dedicata al pattinaggio di velocità nei Paesi Bassi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tre film sulle tradizioni di montagna, un bagaglio leggero e prezioso dell'umanità; A Oristano delegazioni italiane ed europee. Rinnovati i patti di amicizia nel segno delle tradizioni equestri; Un nesso tra le Olimpiadi e le tradizioni. A Cesiomaggiore in mostra la storia della slitta: Prima che tutto ciò venga dimenticato, è giusto ricordarlo; San Valentino, la festa degli innamorati fra tradizioni e consumi.
Le tradizioni e la cultura siciliana sbarcano in Australia, inizia Mediterraneo DreamLo spettacolo di Sara Cappello e Fulvio Cama porterà in scena le antiche arti popolari attraverso il canto e la narrazione, l'arte dei pupi siciliani e dei cantastorie, insieme ai miti, alle leggende, ... palermotoday.it
Un nesso tra le Olimpiadi e le tradizioni. A Cesiomaggiore in mostra la storia della slitta: Prima che tutto ciò venga dimenticato, è giusto ricordarloCESIOMAGGIORE. Avevamo già diverse slitte da cui partire, in più volevamo trovare un nesso tra queste Olimpiadi, a volte vissute come calate dall’alto, e le nostre tradizioni: ci siamo quindi chiesti ... ildolomiti.it
Le tradizioni e la cultura siciliana sbarcano in Australia, inizia Mediterraneo dream il tour di Sara Cappello e Fulvio Cama a Melbourne Un affetto radicato nella massiccia emigrazione storica e nel fascino contemporaneo per le tradizioni, il cibo e lo stile di vita facebook