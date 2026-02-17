Le tradizioni e la cultura siciliana sbarcano in Australia inizia Mediterraneo Dream

Per celebrare le radici siciliane, Mediterraneo Dream si è inaugurato in Australia, portando le tradizioni dell’isola direttamente nel cuore di Sydney. La manifestazione, che si svolge nel quartiere di Leichhardt, coinvolge ristoranti, artisti e produttori locali, offrendo un assaggio autentico di Sicilia a residenti e visitatori.

Un affetto radicato nella massiccia emigrazione storica e nel fascino contemporaneo per le tradizioni, il cibo e lo stile di vita dell'isola. La stretta relazione tra la Sicilia e l’Australia sarà celebrata dall’arte della cantora Sara Cappello, insieme al musicantore Fulvio Cama che porterà oltreoceano la cultura della sua Calabria. I due artisti saranno impegnati in un tour, dal 21 febbraio al 12 marzo, nella capitale Melbourne. Lo spettacolo di musica e teatro, Mediterraneo Dream, sarà una narrazione cantata delle tradizioni del Sud Italia, della Sicilia e della Calabria in particolare.🔗 Leggi su Palermotoday.it

