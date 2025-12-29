Connor Storrie e Hudson Williams star di Heated Rivalry voci narranti del fantasy erotico ' Ember & Ice'

Connor Storrie e Hudson Williams, noti per il loro ruolo in Heated Rivalry, narrano il fantasy erotico Ember & Ice. La loro collaborazione nel nuovo progetto rappresenta un ulteriore passo nella loro carriera, consolidando il successo della serie canadese diventata un fenomeno internazionale. Entrambi portano sullo schermo una presenza riconoscibile e apprezzata, contribuendo a creare un prodotto di qualità destinato a suscitare interesse tra i fan e il pubblico.

Quinn ha infatti annunciato la produzione di tre episodi che permetteranno agli ascoltatori di immergersi in un mondo fantasy. Cosa racconteranno gli episodi di Ember & Ice La storia, caratterizzata da un audio immersivo, racconterà la storia dei principi fae Dane e Finn, che sono cresciuti nei regni rivali Solari e Lunare.

Perché siamo letteralmente incantati da Connor Storrie, l'indecifrabile Ilya Rozanov di Heated Rivalry - La serie queer che racconta l'amore tra due campioni id hockey su ghiaccio non è ancora arrivata in Italia ma ha già fatto capitolare tutti ... cosmopolitan.com

Heated Rivalry, Storrie e Williams rivelano perché preferiscono girare le scene di sesso piuttosto che quelle di hockey - In una recente intervista, le star di Heated Rivalry, Connor Storrie e Hudson Williams, hanno spiegato perché per loro sarebbe più facile girare le scene di sesso piuttosto che quelle di hockey. comingsoon.it

Connor Storrie fotografato da Jackson Parrell. x.com

Connor Storrie e la paura di deludere i fan di Heated Rivalry Connor Storrie, che interpreta Ilya Rozanov nella serie Heating Rivalry, ha condiviso un lato inedito della sua esperienza: la paura di non essere accettato dai lettori dei romanzi da cui è tratta la se - facebook.com facebook

