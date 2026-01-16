François Arnaud e Connor Storrie di Heated Rivalry stanno insieme? Intanto il fandom diventa tossico e uno dei due crolla

Recentemente, François Arnaud e Connor Storrie di Heated Rivalry sono stati fotografati insieme, alimentando le speculazioni sulla loro relazione. Tuttavia, è importante rispettare la privacy dei protagonisti e lasciarli vivere senza pressioni esterne. Il fandom dovrebbe mantenere un atteggiamento rispettoso, evitando comportamenti tossici che possano influire negativamente sulla loro vita privata.

È bastato che due attori di Heated Rivalry arrivassero insieme all'aeroporto JFK di New York per alimentare il gossip su una loro possibile liason amorosa. Parliamo di Connor Storrie e di François Arnaud, che nell'acclamata serie canadese che vedremo in esclusiva su HBO Max a partire dal 13 febbraio interpretano rispettivamente i personaggi di Ilya Rozanov e di Scott Hunter, due giocatori di hockey segretamente omosessuali che in Heated Rivalry si innamoreranno di due uomini cercando di mantenere il più segreta possibile la loro relazione. Nel momento in cui Connor e François sono stati avvistati dai paparazzi, hanno subito provato a nascondersi per non farsi fotografare, lasciando in più di qualcuno il dubbio su un loro possibile coinvolgimento amoroso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

