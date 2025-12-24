Paghiamo per i tuoi vestiti usati | come funziona la truffa della falsa beneficenza a Natale

Su Facebook e WhatsApp circolano annunci che promettono pagamento immediato per abiti donati, ma dietro la falsa beneficenza si nascondono furto di dati e IBAN. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

