Paghiamo per i tuoi vestiti usati | come funziona la truffa della falsa beneficenza a Natale

Fast fashion, sai che fine fanno i tuoi vestiti usati? Ogni settimana 15 milioni vanno a inquinare tutto il Ghana - La fast fashion, la moda ultraveloce, è alla base di un disastro ambientale e di salute pubblica che si sta verificando (anche) in Ghana, a causa dei crescenti volumi di esportazioni dal Nord del ... greenme.it

Butti via i tuoi pantaloni nei contenitori per gli abiti usati? Ecco dove finiscono davvero - In Africa li chiamano “vestiti dell’uomo bianco morto”, quelli che in realtà vanno a inquinare i Paesi del Sud del mondo, alimentano reti commerciali illegali e lasciano un’impronta di carbonio che si ... greenme.it

