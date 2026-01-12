Forlì sott' acqua lo stipendio dei politici e le sperimentazioni cliniche

Nella settimana appena conclusa, con Dossier ForliToday abbiamo analizzato diverse tematiche riguardanti Forlì, tra cui l’emergenza idrica, la situazione degli stipendi dei politici e le sperimentazioni cliniche. Un approfondimento sobrio e informativo volto a offrire una panoramica chiara delle sfide e delle questioni che coinvolgono la nostra comunità, con l’obiettivo di favorire una corretta comprensione delle tematiche locali.

