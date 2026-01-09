Le cascate più grandi del mondo si trovano sott'acqua ed ecco perché è impossibile vederle

Le cascate più grandi del mondo non sono visibili dall’alto, poiché si trovano sott’acqua. Situate nello Stretto di Danimarca, queste cascate sottomarine si estendono per circa 3 chilometri, dove le acque profonde dell’oceano si riversano con forza nelle profondità. Questa formazione naturale rappresenta un fenomeno unico, spesso invisibile agli occhi, ma di grande importanza per lo studio delle dinamiche oceaniche e dei movimenti delle masse d’acqua.

