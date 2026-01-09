Tutte le storie del mondo | al teatro Verdi va in scena Cappuccetto Rosso
Al Teatro Verdi torna “Cappuccetto Rosso”, uno degli spettacoli della rassegna “Tutte le storie del mondo – Famiglie a teatro”. Promossa dal Centro di Produzione Teatrale Factory - Teatri del Nord Salento, questa iniziativa offre un’occasione per scoprire una versione accessibile e coinvolgente della celebre fiaba, pensata per il pubblico di tutte le età. Un evento che coniuga tradizione e attenzione alle famiglie, all’insegna della qualità teatrale.
Per la rassegna tout public Tutte le storie del mondo – Famiglie a teatro, dedicata all’infanzia e alle famiglie ideata e promossa dal Centro di Produzione Teatrale Factory -Teatri del Nord Salento, arriva uno degli appuntamenti più attesi. Domenica 11 gennaio alle ore 18.00 al Teatro Verdi di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
