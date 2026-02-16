Palermo celebra le sorelle March | il classico Piccole donne diventa un musical al Teatro Jolly l’11 marzo

Il Teatro Jolly di Palermo ospiterà l’11 marzo il musical ispirato a “Piccole donne”, portando in scena le sorelle March per celebrare il ruolo delle donne. Lo spettacolo trasforma il classico romanzo di Louisa May Alcott in un evento musicale coinvolgente, con musiche e testi che mettono in luce il coraggio e l’indipendenza delle protagoniste. La rappresentazione arriva in città dopo mesi di preparativi e sarà un’occasione per riscoprire una storia amata da generazioni.

“Piccole donne” al Teatro Jolly: un musical per celebrare la forza femminile a Palermo. Il Teatro Jolly di Palermo ospiterà l’11 marzo uno spettacolo musicale ispirato al celebre romanzo di Louisa May Alcott, “Piccole donne”. L’evento, in programma alle ore 21, si inserisce nel calendario di iniziative in avvicinamento alla Giornata della Donna, offrendo una rilettura contemporanea di un classico della letteratura che esplora temi universali come l’amore, l’ambizione e il superamento delle difficoltà. Un classico rivive sul palco palermitano. Portare sul palcoscenico la storia delle sorelle March, ambientata nella seconda metà dell’Ottocento, rappresenta una sfida ambiziosa.🔗 Leggi su Ameve.eu Spettacolo ispirato al capolavoro letterario di Louisa May Alcott al Teatro Jolly: in scena "Piccole donne", il musical Al teatro Marrucino di Chieti debutta “Piccole donne - il Musical di Broadway" Al Teatro Marrucino di Chieti debutta “Piccole donne - il Musical di Broadway”, una produzione della Compagnia dell'Alba di Ortona, giunta alla quinta stagione consecutiva. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Una serata memorabile tra cinema, risate e comunità Cinema Teatro JOLLY Olginate - facebook.com facebook