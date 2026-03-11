le nozze tra il meloniano alessandro basso e il leghista loris bazzo

Il prossimo 27 giugno, il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, e il sindaco di Carlino, Loris Bazzo, celebreranno un'unione civile. Entrambi ricoprono ruoli istituzionali e sono rappresentanti di forze politiche diverse. La cerimonia avverrà in una località ancora da definire. La notizia riguarda la loro decisione di condividere pubblicamente il loro impegno.

Il meloniano Alessandro Basso e il leghista Loris Bazzo, rispettivamente sindaco di Pordenone e di Carlino (Udine) si uniranno civilmente il prossimo 27 giugno. La notizia delle prime unioni civili tra due sindaci omosessuali di centrodestra continua a creare dibattito nel mondo politico. “È certamente un inedito, una coppia di sindaci è piuttosto rara. Il nostro matrimonio riassume tanti anni di attacchi della sinistra”, ha detto al Messaggero il sindaco di Pordenone che, poi, ha aggiunto: “Lungi dal fare polemiche in un momento così importante, ma va detto che la destra ha superato, in tema di diritti, la sinistra: fino a qualche tempo fa non si poteva immaginare”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

