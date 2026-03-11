Le mille ordinanze per Bologna Città 30 i costi già sostenuti e la guerra dei numeri

Il Comune di Bologna si prepara a pubblicare un nuovo piano particolareggiato che prevede l’adozione di ordinanze specifiche per limitare la velocità a 30 kmh in alcune zone della città. Sono state già emesse diverse ordinanze in questa direzione e sono stati sostenuti costi legati a queste misure. L’assessore alla Mobilità ha annunciato che le ordinanze potrebbero essere ufficiali entro meno di un mese.

