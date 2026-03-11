Da D'Alema a Enrico Letta, molti esponenti politici hanno annunciato di voler mantenere carriere separate, ma successivamente si sono fatti coinvolgere in appuntamenti e iniziative comuni. L'espressione “Contrordine compagni”, resa celebre da Guareschi, sembra rappresentare l'atteggiamento di alcuni rispetto alle promesse di indipendenza politica. La situazione si sviluppa in un clima di attenzione pubblica e dibattiti in corso.

«Contrordine compagni». La celebre espressione, resa famosa da Guareschi, potrebbe essere lo slogan dell'ultima campagna referendaria. Il Pci non c'è più, ma l'obbedienza cieca di una certa sinistra non è mai tramontata, anche se bisogna rinnegare quanto sostenuto sino a ieri. Esempio eclatante è l'attuale riforma della giustizia. Correva l'anno 1990. Dopo l'euforia delle notti magiche, Augusto Barbera, tra i pochissimi progressisti a essere coerente, spiegava come l'adozione dell'allora moderno sistema accusatorio (riforma Vassalli) rendeva naturale la separazione delle carriere. Posizione condivisa da tutti gli amici della Bolognina. Tant'è che i giovani di Occhetto la inserivano nei pilastri della loro quercia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Da D'Alema a Enrico Letta tutti per le carriere separate. Ma poi se ne dimenticano...

