Riconoscimenti | il Campano d' oro 2025 va a Enrico Letta

Venerdì 23 gennaio alle 17.30, nell’Aula Magna del Palazzo della Sapienza, si svolgerà la cerimonia di consegna del Campano d’Oro 2025 a Enrico Letta, politico pisano, laureato in Scienze politiche all’Università di Pisa nel 1994. L’evento riconosce il contributo di Letta nel panorama politico italiano e internazionale. La cerimonia è aperta al pubblico e rappresenta un momento di valorizzazione del talento e dell’impegno dei cittadini della regione Campania.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.