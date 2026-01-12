Riconoscimenti | il Campano d' oro 2025 va a Enrico Letta
Venerdì 23 gennaio alle 17.30, nell’Aula Magna del Palazzo della Sapienza, si svolgerà la cerimonia di consegna del Campano d’Oro 2025 a Enrico Letta, politico pisano, laureato in Scienze politiche all’Università di Pisa nel 1994. L’evento riconosce il contributo di Letta nel panorama politico italiano e internazionale. La cerimonia è aperta al pubblico e rappresenta un momento di valorizzazione del talento e dell’impegno dei cittadini della regione Campania.
