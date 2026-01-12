Riconoscimenti | il Campano d' oro 2025 va a Enrico Letta

Da pisatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 23 gennaio alle 17.30, nell’Aula Magna del Palazzo della Sapienza, si svolgerà la cerimonia di consegna del Campano d’Oro 2025 a Enrico Letta, politico pisano, laureato in Scienze politiche all’Università di Pisa nel 1994. L’evento riconosce il contributo di Letta nel panorama politico italiano e internazionale. La cerimonia è aperta al pubblico e rappresenta un momento di valorizzazione del talento e dell’impegno dei cittadini della regione Campania.

Venerdì 23 gennaio, alle 17.30, nell’Aula Magna del Palazzo della Sapienza si terrà la cerimonia di conferimento del Campano d’Oro 2025 a Enrico Letta, pisano, 60 anni, laureato in Scienze politiche all'Università di Pisa nel 1994. Il premio, promosso dall’Associazione Laureati Ateneo Pisano. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Enrico Letta e Massimo Giordano, due italiani ai vertici della Borsa di Stoccarda

Leggi anche: Enrico Apa nominato giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Napoli: soddisfazione del Comitato campano

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

MONTE S.G. CAMPANO: Riconoscimento sportivo.

Riconoscimenti: il Campano d'oro 2025 va a Enrico Letta - 30, nell’Aula Magna del Palazzo della Sapienza si terrà la cerimonia di conferimento del Campano d’Oro 2025 a Enrico Letta, pisano, 60 anni, laureato in Scienze politiche a ... pisatoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.