Le foto del porciglione l'uccello che grugnisce come un maialino | ascolta il suo incredibile richiamo

Un uccello acquatico di piccole dimensioni, chiamato porciglione, si distingue per il suo richiamo particolare che somiglia a un grugnito di maialino. Le sue foto mostrano un esemplare dal piumaggio delicato e compatto, mentre emette suoni riconoscibili. Il suo richiamo, udibile anche a distanza, è una delle caratteristiche più sorprendenti di questa specie.

Il porciglione è un piccolo e grazioso uccello acquatico dal verso inconfondibile, che ricorda molto da vicino il grugnito di un porcellino. Noi lo abbiamo incontrato varie volte nelle zone umide, dove ci ha concesso di scattare qualche bella foto. La biologa Gabriella Motta lo ha immortalato anche mentre attraversava un torrente "a nuoto". Le immagini e i video con il richiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

