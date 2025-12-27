Incendio in via Forze Armate a Milano | pompieri al lavoro da ore Evacuate sei famiglie

Milano, 27 dicembre 2025 – Un Santo Stefano di lavoro intenso, per i vigili del fuoco di Milano, che da ieri sera sono impegnati a domare un violento incendio che ha coinvolto una palazzina di due piani in via Forze Armate. Inizialmente le fiamme hanno interessato il tetto dell’edificio ma poi l'incendio si è propagato ad altre parti dello stabile e a ora i vigili del fuoco stanno ancora cercando di spegnerlo. Sono state trasferite altrove le sei famiglie che vi abitano ma non vi sono intossicati o feriti. La chiamata di soccorso . La richiesta di intervento è arrivata alle 19 e dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano sono partite sei squadre di pompieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

