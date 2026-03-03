Giovanni Zippo arriva con le guardie in tribunale una uomo gli urla criminale! | parte il processo per il disastro di via Nizza a Torino

Il 3 marzo a Torino, Giovanni Zippo si è presentato in tribunale accompagnato dalle guardie. Durante l’udienza, un uomo ha urlato “criminale!” rivolgendosi a lui, in occasione del processo legato al disastro di via Nizza avvenuto il 30 giugno 2025. La scena si è svolta davanti ai presenti, mentre si discuteva della responsabilità nell’incidente che ha coinvolto l’area.