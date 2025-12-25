giubileo chiusa la porta santa della basilica di s maria maggiore

Chiusa la prima Porta Santa delle basiliche papali. Il cardinale Rolandas Makrickas ha serrato di nuovo la porta santa di S. Maria Maggiore. ''Fratelli e sorelle raccolti in preghiera chiudiamo i battenti della porta santa attraversata da numerosi pellegrini di speranza. Crediamo che il cuore del Risorto resta sempre aperto per chi spera in Lui'', ha osservato l'arciprete della basilica dove è sepolto papa Francesco. Quindi, dopo essersi inginocchiato davanti alla Porta Santa, il cardinale si è raccolto in preghiera per alcuni minuti e ha fermato la porta che sarà riaperta per il prossimo Giubileo, nel 2033. 🔗 Leggi su Iltempo.it

