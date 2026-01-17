I sindacati hanno dichiarato lo stato d' agitazione dei lavoratori dell' Asl Roma 4

I sindacati hanno annunciato lo stato di agitazione dei lavoratori dell’Asl Roma 4, manifestando il loro disappunto con una procedura di mobilitazione. La situazione si sta intensificando, portando a un possibile confronto tra le rappresentanze sindacali e i vertici dell’azienda sanitaria locale, con sede a Civitavecchia, che serve la zona settentrionale della provincia di Roma.

Duro attacco alla direzione generale: "Nessun confronto, carenza di personale e mancata definizione del fabbisogno". Anche il sindaco di Civitavecchia si era appellato al presidente della Regione Rocca Si arriva allo scontro totale tra sindacati e vertici dell'Asl Roma 4, l'azienda sanitaria locale con sede a Civitavecchia che copre la provincia settentrionale della Capitale. Le funzioni pubbliche di Cgil e Uil, infatti, hanno indetto lo stato d'agitazione per tutto il personale. Due giornate di mobilitazione organizzate da FP Cgil e Uil FPL per lunedì 26 e martedì 27 gennaio. La prima, sarà all'ospedale San Paolo di Civitavecchia e la seconda, dalle 9 alle 12, sotto la sede dell'Asl Roma 4 in via delle Terme di Traiano 39A: "La situazione è sempre più insostenibile - accusano i segretari Emanuela Nucerino di Cgil e Alessandro Matteo di Uil -.

