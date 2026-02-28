Da questa mattina, 28 febbraio 2026, Ita Airways ha sospeso temporaneamente i voli diretti in Iran e in diversi paesi del Medio Oriente, adottando misure di sicurezza simili a quelle di altre compagnie internazionali. La decisione riguarda voli cancellati fino al 7 marzo e mira a garantire la sicurezza dei passeggeri durante un periodo di tensione crescente in quella regione.

ROMA – Anche Ita Airways, come numerose compagnie aeree internazionali, da questa mattina, 28 febbraio 2026, ha cancellato i voli diretti non solo in Iran ma anche in numerosi Paesi del Medio Oriente anteponendo come ”massima priorità” la sicurezza dei viaggiatori. Al momento, come detto, Ita ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino al 7 marzo (incluso il volo AZ809 dell’8 marzo). I seguenti spazi aerei non saranno utilizzati fino al 7 marzo: Israele, Libano, Giordania, Iraq e Iran; per ragioni operative sono sospesi i voli da e per Dubai fino al 1° marzo. Inoltre, Air India ha sospeso tutti i voli verso tutte le destinazioni mediorientali; l’Agenzia Federale Russa per il Trasporto Aereo (Rosaviatsia) ha sospeso tutti i voli commerciali dalla Russia verso Iran e Israele. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Guerra in Iran: Ita sospende i voli in Medio Oriente fino al 7 marzo. Le altre compagnie che hanno adottato la misura di sicurezza

Trump-Iran, venti di guerra: la più grande portaerei al mondo entra nel Mediterraneo. Nyt: «Evacuate le basi Usa in Medio Oriente»

IRAN-USA, RISCHIO GUERRA: ISRAELE E GOLFO NEL MIRINO | ANALISI DEL GENERALE MORABITO

Guerra nel Golfo Persico, esplosioni a Doha e Abu Dhabi: italiani in Iran verso l’evacuazioneEscalation nel Golfo Persico: 40 morti in una scuola a Minab, raid Usa-Israele su Qom e Isfahan, base Usa colpita in Bahrein. Tajani: pronti a evacuare i 500 italiani in Iran. ITA sospende i voli. blogsicilia.it

Guerra nel Golfo Persico, colpita scuola in Iran: 24 morti, Pahlavi: Il regime sta crollandoRaid israeliano nel sud dell’Iran: 24 morti in una scuola. Pahlavi chiama le forze armate alla rivolta. Voli cancellati e Russia accusa. blogsicilia.it

Raffica di voli cancellati in Medio Oriente dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Lufthansa ha eliminato i voli da e per Dubai, TelAviv, Beirut in Libano e Muscat in Oman questo fine settimana. L'ungherese Wizz Air ha sospeso tutti i voli da e verso Isr - facebook.com facebook

In risposta agli attacchi di di Washington e Tel Aviv, Teheran colpisce le basi statunitensi in Medio Oriente. Non ci sarebbero per ora vittime americane ma il rischio escalation in Medio Oriente è alle stelle x.com