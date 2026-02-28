Guerra Iran incubo turisti Le compagnie aeree sospendono tutti i voli verso il Medio Oriente Tajani | Pronti a evacuare gli italiani

Le compagnie aeree di tutto il mondo hanno sospeso i voli verso il Medio Oriente, a causa della crescente tensione in Iran. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che sono pronti a evacuare gli italiani presenti nella regione. La situazione si è aggravata rapidamente e le compagnie aeree hanno deciso di ridurre o interrompere i collegamenti con le zone coinvolte. La crisi ha trasformato il Medio Oriente in un’area a rischio per i viaggiatori.

L'Iran sotto attacco, il Medio Oriente è in fibrillazione. Che succede ora per chi è in quelle zone? «La situazione è molto preoccupante, già abbiamo ridotto da alcune settimane al minimo la presenza diplomatica a Teheran. Siamo pronti all'evacuazione anche degli italiani che volessero farlo, come abbiamo fatto in occasione della guerra di qualche mese fa», ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a SkyTg24. «Seguiamo minuto per minuto l'evolversi della situazione. Già da qualche giorno avevamo invitato gli italiani ad abbandonare il Paese, cosa che era stata fatta dai turisti e lavoratori - sono rimasti solo gli italiani che vivono là, sposati con cittadini italiani. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Guerra in Iran: Ita sospende i voli in Medio Oriente fino al 7 marzo. Le altre compagnie che hanno adottato la misura di sicurezzaROMA – Anche Ita Airways , come numerose compagnie aeree internazionali, da questa mattina, 28 febbraio 2026, ha cancellato i voli diretti non solo...

Tajani: pronti ad evacuare gli italiani presenti in Iran Nelle scorse ore l'attacco israeliano, 24 morti in una scuolaIl ministro degli Esteri ha detto che l'Italia è pronta ad evacuare dall'Iran i nostri connazionali presenti in quel territorio.

Guerra in Iran: «Usa-Israele hanno colpito anche una scuola. Sono morte 40 bambine» VIDEOIsraele e gli Usa hanno dato il via a un attacco congiunto contro l'Iran, colpendo centinaia di obiettivi, secondo quanto riferito dall'esercito israeliano che ha diffuso queste immagini dell'inizio ... msn.com