Concerto omaggio a Mina al Circolo unificato dell' esercito | canta Valeria Milazzo
Sabato 24 gennaio alle 20.30, presso la Sala delle Feste del Circolo Unificato dell'Esercito a Palermo, si terrà “Anima Mina”, un concerto dedicato a Mina con la voce di Valeria Milazzo. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e offre un’occasione per ascoltare le interpretazioni di brani della celebre artista italiana in un contesto raccolto e rispettoso. L’ingresso è libero e aperto al pubblico.
Sabato 24 gennaio, alle 20.30, nella prestigiosa Sala delle Feste del Circolo Unificato dell'Esercito (ex Circolo degli Ufficiali - piazza Sant'Oliva 25 -Palermo) andrà di scena Anima Mina, un progetto della cantante palermitana Valeria Milazzo. Un grande omaggio a Mina, la voce italiana di.
