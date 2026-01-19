Concerto omaggio a Mina al Circolo unificato dell' esercito | canta Valeria Milazzo

Sabato 24 gennaio alle 20.30, presso la Sala delle Feste del Circolo Unificato dell'Esercito a Palermo, si terrà “Anima Mina”, un concerto dedicato a Mina con la voce di Valeria Milazzo. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e offre un’occasione per ascoltare le interpretazioni di brani della celebre artista italiana in un contesto raccolto e rispettoso. L’ingresso è libero e aperto al pubblico.

