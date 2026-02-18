Auto più sicure | Euro NCAP e Cina spingono per pulsanti fisici contro la distrazione da touch

Euro NCAP e le autorità cinesi hanno promosso l’uso di pulsanti fisici nelle auto, per ridurre le distrazioni al volante causate dagli schermi touch. La decisione nasce dai recenti incidenti che coinvolgono veicoli con comandi touch, considerati meno sicuri. Le case automobilistiche stanno già lavorando a nuovi modelli con più pulsanti tradizionali, soprattutto nelle funzioni di sicurezza come l’illuminazione e il sistema di assistenza alla guida. Un esempio concreto è il recente lancio di una berlina asiatica con pannelli fisici per tutte le funzioni principali, riducendo notevolmente il tempo di distrazione del conducente.

La svolta negli interni auto: sicurezza prima di tutto tra Cina ed Europa. La sicurezza stradale spinge verso un cambiamento radicale nel design delle auto: meno dipendenza dai comandi touch e un ritorno a pulsanti fisici per le funzioni essenziali. Questa tendenza, emersa a febbraio 2026, è supportata da nuove valutazioni di Euro NCAP e da una proposta normativa cinese, segnando una svolta nel settore automobilistico. L'evoluzione digitale e le preoccupazioni per la sicurezza. Negli ultimi anni, gli interni delle auto si sono progressivamente digitalizzati, con l'introduzione di schermi sempre più grandi per gestire climatizzazione, infotainment e altre funzioni.