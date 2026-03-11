Le Ciminiere sbloccate | fine dei sigilli via all’opera

La Procura di Catania ha rilasciato i sigilli e autorizzato la ripresa dei lavori al complesso Le Ciminiere. La decisione mette fine a un blocco che durava da diverso tempo, permettendo di riprendere le attività di ristrutturazione e sviluppo dell’area. La notizia è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un momento importante per il progetto.

La Procura di Catania ha emesso un provvedimento che segna una svolta decisiva per il futuro del complesso Le Ciminiere. L'area denominata Cutuliscio, colpita da un incendio nel novembre dell'anno precedente, è stata ufficialmente dissequestrata. Questa decisione permette all'amministrazione metropolitana di accedere immediatamente ai locali interdetti per avviare le operazioni di smontaggio dell'impalcatura danneggiata e procedere con le verifiche tecniche necessarie. Il sindaco Enrico Trantino ha confermato che l'obiettivo è ripristinare la normale circolazione ferroviaria e riportare il luogo a essere un simbolo fondamentale per i grandi convegni della città.