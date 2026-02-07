Le Ciminiere di Catania aprono i loro musei tutti i giorni dell’anno. Dal 2 febbraio, i visitatori potranno entrare in modo più comodo, grazie a nuovi orari e all’apertura continua. La decisione mira a rendere i musei più accessibili a chi desidera scoprirli senza restrizioni di orario.

Nuovi orari e apertura continuativa. Dal 2 febbraio i musei del Centro culturale, fieristico e congressuale Le Ciminiere di Catania ampliano in modo significativo la propria accessibilità. I percorsi espositivi saranno visitabili 365 giorni l'anno, senza più chiusure settimanali, con orario continuativo dalle 9:00 alle 19:00, festivi compresi. La riorganizzazione rappresenta un cambiamento importante, pensato per offrire maggiore flessibilità a cittadini, famiglie, scuole e turisti. L'obiettivo è consentire a tutti di programmare la visita in piena libertà, senza vincoli di calendario, favorendo una fruizione più semplice e costante degli spazi museali.

© Dayitalianews.com - Le Ciminiere di Catania, musei aperti tutti i giorni dell’anno

Il 4 gennaio, prima domenica dell'anno, tutti i civici musei saranno aperti e accessibili gratuitamente, in occasione della #domenicalmuseo.

