Se le critiche a Sal Da Vinci diventano offese valuteremo vie legali le parole dell'avvocato del cantante

L’avvocato di Sal Da Vinci ha dichiarato che, se le critiche rivolte al cantante si trasformano in offese, si procederà con azioni legali. Le polemiche sono proseguite dopo la vittoria di Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per Sempre Sì. Le discussioni online e sui media sono ancora intense, con commenti di vario genere che continuano a circolare.

Continuano le critiche a Sal Da Vinci dopo la sua vittoria a Sanremo 2026 con il brano Per Sempre Sì. Parole sempre più pesanti nei confronti dell'artista che, ha fatto sapere l'avvocato Carlo Claps, potrebbero portare a vie legali: "Una cosa è la critica musicale, l'altra la discriminazione. Agiremo in giudizio se dovessimo riscontrare presupposti legali".