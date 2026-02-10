Bergamo parasubordinati cresciuti del 23% in 10 anni | le donne guadagnano quasi 16mila euro in meno degli uomini

A Bergamo, il numero di parasubordinati è cresciuto del 23% in dieci anni. Alla fine del 2024, sono 34.843 i lavoratori di questo tipo registrati dall’Inps. La maggior parte sono donne, che guadagnano circa 16 mila euro in meno all’anno rispetto agli uomini. Un aumento che fa riflettere sulla situazione occupazionale e sui divari di genere nel territorio.

Sono 34.843 i lavoratori parasubordinati in provincia di Bergamo rilevati dall'Inps alla fine del 2024. Di questi, 23.883 sono iscritti alla gestione separata come collaboratori e 10.960 come professionisti. Complessivamente, il loro numero è aumentato del 23% nell'arco di 10 anni, con una punta del 78% tra i professionisti. In relazione ai redditi prodotti, sono i collaboratori a evidenziare i redditi più elevati – mediamente parliamo di 38.103,00 euro annuali – a fronte dei 22.077 euro medi calcolati per i professionisti. Le componenti in termine di genere evidenziano che nel 2024, sono 12.475 le donne individuate dall'Inps tra i parasubordinati, il 36% del totale.

