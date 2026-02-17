Cimitero al via i lavori per 400 nuovi ossari

L’amministrazione comunale di Noventa Padovana ha avviato i lavori per costruire 400 nuovi ossari nel cimitero locale, rispondendo alla crescente richiesta di spazi per le ceneri e i resti provenienti dalle esumazioni. La realizzazione del nuovo blocco di celle si concentrerà in una zona già individuata all’interno del camposanto, con l’obiettivo di offrire una soluzione più capiente e moderna. La ditta incaricata ha già iniziato le operazioni di scavo e preparazione, che si concluderanno entro poche settimane.

Partono a Noventa Padovana nel camposanto di via Roma i lavori per nuovo blocco di celle destinato a ospitare le ceneri dei defunti che hanno scelto di essere cremati. Costo del cantiere 170mila euro L'amministrazione comunale ha affidato i lavori per la realizzazione, all'interno del cimitero di Noventa Padovana, di un nuovo blocco di celle destinato a ospitare le ceneri dei defunti che hanno scelto di essere cremati, oltre ai resti ossei provenienti dalle esumazioni effettuate a scadenza delle concessioni più antiche. Il nuovo blocco sarà composto da 9 file di 45 loculi ciascuna, per un totale di 405 spazi che troveranno posto tra due ali già esistenti del camposanto, in una zona oggi destinata a ricovero attrezzi.