Coriano lavori pubblici a Sant’Andrea in Besanigo | cantieri in corso per ciclabile e Parco Bellini

A Coriano, nella frazione di Sant’Andrea in Besanigo, sono attualmente in corso diversi lavori pubblici. Sono stati avviati cantieri per la realizzazione di una nuova pista ciclabile e per il potenziamento del Parco Bellini. Gli interventi riguardano lavori di riqualificazione, sicurezza e miglioramento degli spazi verdi, coinvolgendo diverse aree del territorio comunale.

"Gli interventi in corso a Sant'Andrea in Besanigo – commenta il sindaco Gianluca Ugolini – fanno parte di un programma più ampio di manutenzione, sicurezza e riqualificazione degli spazi pubblici" Proseguono gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza sul territorio comunale di Coriano, con particolare attenzione alla frazione di Sant'Andrea in Besanigo, dove sono in corso diversi lavori pubblici che riguardano mobilità, sicurezza e spazi verdi. In particolare, procedono i cantieri per il completamento della pista ciclopedonale in via Mozart e via Vivaldi e per la riqualificazione del Parco Bellini, destinato a diventare uno spazio verde rinnovato e più funzionale per la comunità.