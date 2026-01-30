Lavori in arrivo | niente acqua in tre quartieri e autobotti

Una parte del ponente genovese rimarrà senza acqua per tutta la giornata. Ireti ha annunciato che in tre quartieri sono stati programmati lavori di riparazione di una condotta principale. Per questo, le autobotti sono già in azione e l’erogazione dell’acqua sarà sospesa fino a nuovo avviso. I residenti si preparano a vivere un’altra giornata senza il servizio di base, mentre le squadre sono al lavoro per ripristinare la normale fornitura il prima possibile.

Una giornata senza acqua in alcune zone del medio-ponente genovese. Ireti ha fatto sapere che sono stati programmati alcuni lavori per la riparazione di una condotta di distribuzione primaria dell'acqua potabile del ponente. Stop alla fornitura idrica martedì 3 febbraio 2026 dalle ore 8 alle ore 20 a Borzoli, Fegino e nella parte alta di Sestri Ponente. Iren spiega: "A causa della complessità dell'intervento, sono probabili abbassamenti di pressione, mancanza acqua e fenomeni di intorbidimento transitori anche nelle zone limitrofe ai quartieri sopracitati. Si raccomanda pertanto, ai fini di preservare la risorsa idrica, anche dove nelle zone indicate non si verifichi alcuna interruzione di fornitura, di utilizzare l'acqua solo per motivi di prima necessità per l'intera giornata del 3 febbraio".

