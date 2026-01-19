con il restauro degli affreschi compare a sorpresa un cavallo

Durante i lavori di restauro degli affreschi nella chiesa di San Martino a Nigoline di Corte Franca, è emerso inaspettatamente un dipinto raffigurante un cavallo. La scoperta rappresenta un elemento di interesse storico e artistico, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale locale. Il ritrovamento apre nuove prospettive per la comprensione delle origini e delle tecniche artistiche utilizzate nell’edificio religioso.

CORTE FRANCA (Brescia) Scoperta durante i restauri degli affreschi della chiesa di San Martino a Nigoline di Corte Franca. Le opere coordinate dal restauratore Leonardo Gatti, sotto la direzione degli architetti Andrea Solazzi e Sandro Scarduelli della Soprintendenza, hanno portato al recupero di una testa di cavallo dipinta, scomparsa da oltre cento anni. "Abbiamo scoperto la testa di un cavallo che era stata celata da un’estesa e inspiegabile grossolana ridipintura durante i restauri del secolo scorso. Quando, con il mio staff, stavamo restaurando il presbiterio, ci siamo accorti che tutti i personaggi raffigurati guardavano in una direzione, tranne la figura di un bambino che era rivolto dalla parte opposta verso il muro – ha spiegato Gatti –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

Il castello di Melegnano torna a splendere grazie a un innovativo progetto di restauro che utilizza la realtà virtuale. Gli affreschi, precedentemente nascosti o deteriorati, vengono now valorizzati attraverso tecnologie all’avanguardia, offrendo una nuova prospettiva sulla loro bellezza e storia. Un esempio di come l’arte e la tecnologia possano collaborare per preservare il patrimonio culturale.

