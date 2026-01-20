Lei gli ha detto questo e lui l’ha uccisa Federica Torzullo cosa ha scatenato la furia omicida del marito Claudio

La Procura di Civitavecchia ha contestato a Claudio Carlomagno il reato di femminicidio per la morte di Federica Torzullo, trovata senza vita ad Anguillara Sabazia. L'inchiesta si concentra sulle cause che hanno portato all'omicidio, evidenziando come una frase detta dalla vittima abbia scatenato la furia dell’uomo. Questo sviluppo segna un passo importante nell’indagine sulla tragica vicenda.

La decisione della Procura di Civitavecchia di contestare il nuovo reato di femminicidio a Claudio Carlomagno segna un passaggio cruciale nell’inchiesta sull’uccisione di Federica Torzullo, la 41enne trovata senza vita ad Anguillara Sabazia, sotterrata in un canneto alle spalle dell’azienda di movimento terra del marito. Un cambio di qualificazione giuridica che arriva alla luce delle risultanze investigative e che ridisegna il perimetro dell’accusa, aggravando in modo decisivo la posizione dell’uomo, già indagato anche per occultamento di cadavere. Al centro del nuovo impianto accusatorio c’è l’articolo 577 bis del codice penale, che prevede la condanna all’ergastolo per l’omicidio di una donna commesso “per motivi di odio, discriminazione di genere, o per reprimere la sua libertà, i suoi diritti o la sua personalità, come il rifiuto di una relazione”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Cosa ha fatto dopo averla uccisa”. Federica Torzullo, cosa si è scoperto sul marito ClaudioIl caso di Federica Torzullo ha attirato l’attenzione della comunità, portando alla luce dettagli sulla vita e le azioni del marito Claudio dopo il tragico evento.

“Questo ai carabinieri non lo ha detto”. Federica Torzullo, nuova scoperta degli investigatori sul maritoFederica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara dall’8 gennaio senza lasciare tracce.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: No, il Nobel per la Pace ora non è di Trump, nonostante la medaglia ricevuta da María Corina Machado; Arrestata un’ex fidanzata del principe Harry. Non ha pagato il conto di un hotel; Erin Doherty di Adolescent rivela che sua madre l’ha rimproverata dopo il discorso degli Emmy; Hadjar e gli aneddoti di un 2025 da superstar: Red Bull? Ho chiamato mamma, ma lei già sapeva.

Rocio Munoz Morales e Stefano De Martino stanno insieme? Il retroscena: «Lei l'ha detto a chi le vuole bene, ecco la verità» - Rocio Munoz Morales e Stefano De Martino stanno insieme? La risposta sembrerebbe di no. A dirlo sarebbero alcune fonti vicine all'attrice e scrittrice, che smentirebbero la notizia lanciata da diverse ... corriereadriatico.it

«Ho chiamato Riccardo Minghetti per gli auguri di Capodanno. Non è possibile sia morto a Le Constellation: dovevamo dirci ancora tante cose» - «L’ho chiamato qualche giorno prima di Capodanno per farci gli auguri. È stata come sempre tra noi una telefonata lunga. Ci siamo detti mille cose. Ma quante ancora avremmo voluto dircene». Ludovica ... leggo.it

Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa. . Federica sarebbe stata uccisa dal marito con “molta cattiveria”. Lo ha detto il procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori. Di questo e altri elementi abbiamo parlato a La Vita in diretta. Neonati sepolti, Chiara Petro facebook

Un’altra donna uccisa perché aveva detto basta. Da un mostro che non accettava la fine di una relazione. Cambiano i nomi, non la storia. Non finisce mai. #FedericaTorzullo x.com