Latrofa | Civitavecchia Fiumicino e Gaeta rete strategica per la logistica nazionale

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha annunciato che Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta costituiscono una rete strategica per la logistica nazionale. La partecipazione alla quinta edizione di LetExpo, la principale manifestazione dedicata a trasporto e logistica sostenibili, si è svolta a Verona. L’evento è stato organizzato da Alis e si è concentrato su temi legati alla mobilità e alla gestione delle merci.

Civitavecchia, 11 marzo 2026 – L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale partecipa alla V edizione di LetExpo, la più grande rassegna dedicata al trasporto e alla logistica sostenibili, organizzata da Alis a Verona. Nel corso dell’evento il Presidente dell’AdSP Raffaele Latrofa è intervenuto come relatore al panel “Idee, visioni e politiche per lo sviluppo dell’intermodalità nazionale”. Durante il confronto con altri presidenti delle Autorità di Sistema Portuale, Latrofa ha evidenziato il ruolo strategico del network dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, sottolineando come il sistema dei porti di Roma e del Lazio rappresenti già oggi una realtà avanzata sotto il profilo dell’integrazione logistica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

