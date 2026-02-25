Porti Latrofa Civitavecchia | Incontrerò i pescatori comprendo le preoccupazioni

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa sabato prossimo si recherà presso la darsena romana per incontrare direttamente i rappresentanti della flotta pescherecci di Civitavecchia. "Comprendo pienamente le preoccupazioni espresse dai pescatori – dichiara - e proprio per questo ho ritenuto opportuno programmare un incontro sul posto, per un confronto diretto e costruttivo con la marineria". Latrofa sottolinea come lo spostamento temporaneo legato alla fase transitoria di due mesi sia stato pianificato da tempo con grande attenzione: "Si tratta di un percorso preparato nei minimi dettagli, a partire dalla scelta del periodo più idoneo per lo svolgimento delle operazioni fino alla verifica puntuale delle condizioni di sicurezza dei nuovi attracchi. Su questi aspetti sono già stati effettuati diversi test, sotto la supervisione della Capitaneria di porto, che ha la responsabilità di garantire le condizioni di sicurezza della navigazione e degli attracchi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

