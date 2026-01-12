L' Atletica 85 Faenza inaugura la stagione indoor tra Ancona e Modena

L’Atletica 85 Faenza apre ufficialmente la stagione indoor con le prime competizioni a Ancona e Modena. Dopo un lungo inverno e condizioni meteorologiche avverse, gli atleti manfredi tornano a confrontarsi in pista, segnando l’inizio di un nuovo ciclo di gare e preparazione. Questo evento rappresenta un importante momento di ripresa e crescita per il settore assoluto della società, in attesa delle prossime sfide stagionali.

