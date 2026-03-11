L’Atalanta ha subito un pesante 1-6 in casa contro il Bayern Monaco negli ottavi di Champions League. Si tratta della quarta sconfitta di questa entità per una squadra italiana nelle competizioni europee negli ultimi dieci mesi. La partita si è svolta a Bergamo, dove i tedeschi hanno dominato dall'inizio alla fine, lasciando poco spazio alla squadra italiana.

L’ 1-6 incassato dall’ Atalanta a Bergamo contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi è la quarta batosta oversize rimediata dalle squadre italiane in Champions negli ultimi dieci mesi. Nell’ordine: Psg-Inter 5-0 nella finale del 31 maggio della scorsa edizione, Psv-Napoli 6-2 il 21 ottobre 2025 nella fase eliminatoria, Galatasaray-Juventus 5-2 nel primo round dei playoff il 17 febbraio 2026. Totale 22-5. Una valanga che ha travolto i migliori club del nostro calcio, con l’eccezione di Milan (assente dalle coppe) e Roma (impegnata in Europa League). Tradotto: ai quarti di Champions, tranne nel caso remoto di un suicidio assistito del Bayern, non avremo nessuna squadra a rappresentare l’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'Atalanta vale per tutte: in Italia non riusciamo più a dare due calci al pallone

