I club valgono più degli allenatori | vale per l’Atalanta che non è sparita senza Gasperini come per il Napoli

Nel calcio, spesso si parla di allenatori come figure chiave, ma i club hanno un ruolo ancora più importante. L’Atalanta, ad esempio, ha dimostrato di poter proseguire il suo percorso anche senza il suo tecnico principale. La squadra ha raggiunto gli ottavi di finale, mostrando solidità e continuità. Questo successo sottolinea quanto siano fondamentali le strutture e le società che stanno dietro alle squadre.

Sono la solidità e la lungimiranza societaria a fare la differenza. Gli allenatori possono incastrarsi benissimo ma un progetto imprenditoriale non può essere legato a un solo tecnico Mg Dublino (Irlanda) 22052024 - finale Europa League Atalanta-Bayer Leverkusen foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Giampiero Gasperini-Antonio Percassi La rimonta dell'Atalanta ai danni del Borussia Dortmund e gli ottavi di finale raggiunti, impongono una riflessione su quella che è la società Atalanta e sull'importanza che, in generale, rivestono i club, le loro strutture e le loro dirigenze nel mondo calcistico. Tali società, guidate da imprenditori che hanno davvero a cuore le sorti di una squadra a cui sono legati, assomigliano sempre di più a un tesoro da preservare.