Universitari bloccati per la guerra in Iran | Non riusciamo a dare gli esami

Una decina di studenti dell'Università di Bologna sono rimasti bloccati in Medio Oriente a causa del blocco dei voli provocato dal conflitto in Iran. La loro situazione riguarda principalmente l’impossibilità di tornare in Italia e di sostenere gli esami previsti. La sospensione dei collegamenti aerei ha creato difficoltà pratiche per questi studenti, che ora si trovano in una situazione di incertezza.

Bologna, 7 marzo 2026 – Sono una decina gli studenti dell'Alma Mater di Bologna bloccati in Medio Oriente per effetto del blocco dei voli in seguito al conflitto iraniano. Giovani universitari che si trovano, a titolo personale, in Paesi come Turchia, Libano, Siria, Israele e a Dubai. Com’è la situazione. "Si tratta di situazioni che, almeno al momento, si possono definire molto tranquille – ci tiene a precisare Federico Condello, delegato del rettore agli studenti – . Però non riescono a rientrare e hanno problemi con esami e lauree, ovviamente”. Quindi non sussistono problemi di sicurezza o necessità impellenti di rientro per ragioni mediche, ma sussiste la necessità si sostenere nei tempi definiti gli esami universitarie o le discussioni delle tesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

