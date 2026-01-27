Garbagnate | il sindaco toglie le deleghe a un assessore e ne nomina un altro

Il sindaco di Garbagnate Milanese ha revocato le deleghe all’assessore Primavera Abate, responsabile di Trasparenza, Innovazione e Comunicazione, nominando un nuovo membro in giunta. Questa decisione fa parte di un rinnovamento amministrativo volto a migliorare l’efficienza dell’amministrazione comunale.

Approfondimenti su Garbagnate Milanese

Il sindaco di Pontecorvo, Rotondo, ha annunciato tramite social la revoca delle deleghe all’assessore Gianluca Narducci, responsabile di Urbanistica e Sanità.

Ultime notizie su Garbagnate Milanese

