Solofra il sindaco revoca le nomine degli assessori e le deleghe dei consiglieri comunali
Il sindaco di Solofra, Nicola Moretti, ha revocato le nomine degli assessori e le deleghe dei consiglieri comunali con Decreto Sindacale n. 34 del 17 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 46 del D.
Con Decreto Sindacale n. 34, del 17.12.2025, il Sindaco Nicola Moretti, ai sensi dell'art. 46, del D. Leg.vo n. 2672000 (T.U.E.L.), ha disposto la revoca delle nomine degli Assessori e delle relative deleghe nonché delle deleghe conferite ai Consiglieri Comunali.Motivazioni della decisioneQuesta.
