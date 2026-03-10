L'Iran richiama le calciatrici che hanno protestato in Australia | Agito in stato di squilibrio emotivo

L'Iran ha richiamato le calciatrici della nazionale femminile che avevano partecipato a una protesta durante la Coppa d'Asia in Australia. Il governo iraniano ha dichiarato che le atlete hanno agito in uno stato di squilibrio emotivo. La decisione di richiamo è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutte le calciatrici coinvolte nell'episodio.

L'Iran richiama le calciatrici della nazionale femminile che avevano protestato in Australia durante la Coppa d'Asia. Teheran parla di "squilibrio emotivo" e invita al rientro, mentre almeno cinque atlete hanno ottenuto asilo politico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

L’Iran richiama le calciatrici che hanno ottenuto asilo in Australia: «Squilibrio emotivo causato da Usa e Israele, possono tornare in sicurezza»L’Iran ha chiesto il rientro in patria delle calciatrici che avevano sfidato il regime chiedendo e ottenendo asilo politico in Australia, dove si...

“L’Iran non è mai stato così isolato e fragile, possibile colpo di stato interno”: l’analisi dell’esperto ISPIL'Iran continua a essere attraversato da proteste che intrecciano crisi economica, repressione e crescente perdita di legittimità del regime.

Aggiornamenti e notizie su Iran richiama

Temi più discussi: Mamdani sull’attacco in Iran: Ricordate le conseguenze devastanti dell’Iraq; Spagna contro guerra all'Iran, Sánchez: Escalation crea incertezza; Dopo l’attacco all’Iran: Europa, (non) temere il Mietitore; Onu, Guterres: rischio di una catena di eventi incontrollabili. Condanna da Cina e Russia.

L’Iran richiama le giocatrici dall’Australia: Sono in squilibrio emotivo causato da Usa e IsraeleLe 5 atlete hanno chiesto e ottenuto asilo a margine della Coppa d’Asia. Teheran: Possono tornare in pace e sicurezza ... msn.com

L’Iran richiama le calciatrici che hanno ottenuto asilo in Australia: «Squilibrio emotivo causato da Usa e Israele, possono tornare in sicurezza»La calciatrici si erano rifiutate di cantare l’inno nazionale durante una partita. Nel frattempo, altre due atlete hanno richiesto protezione a Camberra L'articolo L’Iran richiama le calciatrici che h ... msn.com

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella mette in guardia dal rischio di una deriva verso la “tirannide cesarista” - “Non lasciamo che questo avvenga, che si realizzi una simile regressione” - e richiama la necessità di difendere le regole del diritto intern - facebook.com facebook

L’Iran richiama le calciatrici che hanno ottenuto asilo in Australia: «Squilibrio emotivo causato da Usa e Israele, possono tornare in sicurezza» x.com