Due negozi a Bressanone sono stati vittima di un furto durante la notte, con porte rotte e casse svuotate. Le indagini dei carabinieri hanno portato all’arresto di un giovane di 22 anni residente a Brunico, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile dei reati. La vicenda sottolinea l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate per prevenire simili episodi.

Doppio furto con spaccata qualche notte fa in due attività commerciali a Bressanone: il responsabile, secondo i primi riscontri dei carabinieri, è un cittadino di 22 anni residente a Brunico già noto alle forze dell’ordine che nei giorni scorsi è stato identificato e arrestato.Il colpoSecondo le. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Due negozi nel mirino del ladro: porte rotte e casse svuotate

Leggi anche: Due bar e un ristorante nel mirino di un ladro seriale: la caccia all'uomo notturna si conclude con un arresto

Leggi anche: Inchiesta Mps - Mediobanca, nel mirino della procura casse di previdenza, operazioni sospette e presunte manovre coordinate tra grandi soci

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Negozi del Calmaggiore nel mirino dei ladri, colpi da Max Mara e Pinko; Trento, furti e vetrine frantumate: nel mirino i negozi di Top e Bren Center; Bari, ennesimo furto dagli scaffali di Funny Yummy: in azione una mamma con le due figlie; Faccia a faccia con i ladri in giardino. Scappano insultando la padrona di casa.

La scorribanda del ladro in bici, nel mirino due storici ristoranti. Un colpo vuoto e l’altro a segno - Viareggio, 3 agosto 2025 – Co n un intervallo di un paio d’ore, che dalla notte sfondano l’alba, un ladro solitario ha colpito in almeno due locali della Passeggiata. lanazione.it

Negozi nel mirino dei ladri: "Scriverò nota al prefetto" - E anche la sindaca Emma Donnini interviene su quanto accaduto ai due negozi in via Fucecchiello, colpiti da una banda di malviventi: "Scriverò un nota alla Prefettura per ... lanazione.it

In tre per rubare una borsa da Arket: due ladre catturate, una in fuga tra la folla - E le batterie di borseggiatrici lo mettono in pratica costantemente, in metropolitana o nei negozi del centro. ilgiorno.it

L’operazione ‘Alto impatto’ si è svolta in contemporanea in tutta Italia. Cinque negozi nel mirino a Ferrara. Al vaglio il rispetto delle nuove normative in materia di canapa. Sigilli a 140 grammi di infiorescenze. - facebook.com facebook

Trento, furti e vetrine frantumate: nel mirino i negozi di Top e Bren Center x.com