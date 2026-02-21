Lusso nel mirino | 140mila euro in borse caccia a un ladro seriale

Un ladro ha sottratto borse di lusso per un valore di 140 mila euro, creando scompiglio nel settore. La serie di furti si concentra principalmente in boutique di alta moda di Roma, con alcuni negozi che hanno subito più di un colpo in poche settimane. Le autorità stanno indagando per catturare il responsabile, che agisce con grande abilità e rapidità. La polizia ha già raccolto alcune testimonianze e analizza le telecamere di sorveglianza.

Roma nel mirino della criminalità: il colpo da 140 mila euro e la spirale di furti nei lusso. Un'ondata di furti in boutique di alta moda sta mettendo a dura prova la sicurezza nella capitale e non solo. L'arresto di un uomo di 38 anni a Roma segna un punto di svolta nelle indagini che da mesi cercano di dare un volto e un metodo a una serie di azioni criminali mirate a beni di lusso. Il colpo più recente, avvenuto l'8 novembre 2024 in una boutique di Valentino, aveva sparire un bottino stimato a 140 mila euro, composto da ben 41 borse. L'operazione, portata a termine in soli 150 secondi, testimonia la rapidità e l'efficacia del modus operandi utilizzato dal criminale.