L' artista preferito dai vip in mostra

Un artista molto apprezzato dagli artisti e dai vip si presenta in una mostra dedicata alle sue opere. La sua cifra stilistica si distingue per un linguaggio che trasporta lo spettatore in un universo fiabesco, ricco di emozioni e sensazioni. Napoli è sempre presente nei suoi quadri, rappresentata nei colori del mare e del sole, e si evidenziano figure come Pulcinella, simbolo della sua ispirazione.

Ha una cifra stilistica inconfondibile, per un linguaggio artistico che diventa porta d'accesso ad un mondo fiabesco, caleidoscopio di emozioni e sensazioni in cui sempre è presente Napoli: nei colori del mare e del sole, nel richiamo alla sua anima più "verace" ed autentica, in Pulcinella eterei.