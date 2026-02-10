Pasquale, un ragazzo di 14 anni malato, ha un sogno semplice: incontrare il suo artista preferito, Geolier. Nonostante le difficoltà, non si arrende e aspetta con speranza il giorno in cui potrà realizzare il suo desiderio. La storia di Pasquale mostra quanto possa essere forte il desiderio di un ragazzo di vivere un momento speciale, anche nelle condizioni più difficili.

"> Il coraggio di Pasquale: una storia di speranza. Pasquale, un ragazzo di 14 anni di Napoli, sta attirando l’attenzione di molti grazie al suo appello diventato virale sui social. Questo giovane guerriero, fin dalla nascita, ha affrontato sfide enormi a causa della sua malattia, ma non ha mai smesso di lottare. Il suo sogno più grande? Incontrare il suo idolo, il rapper Geolier. Pasquale è nato prematuro e vive con un idrocefalo post-emorragico. Sempre circondato dall’affetto della sua famiglia e dei suoi amici, ogni giorno è un nuovo arrampicarsi verso la normalità nonostante le difficoltà. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pasquale, 14 anni e malato, sogna di incontrare il suo artista preferito, Geolier.

Quando Niccolò incontra Geolier… succede QUESTO

Il sogno di Pasquale: a 14 anni lotta contro la malattia e chiede di incontrare Geolier. Borrelli e Simioli: "La musica è medicina per l'anima, aiutiamolo a realizzare questo desiderio" Ci sono storie che ricordano a tutti noi il valore della resilienza e la forza dei so

