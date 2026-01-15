Vicino lontano mostra dell' artista Shao Yingshu
Venerdì 16 gennaio alle ore 18, si inaugura presso C2 Contemporanea la prima personale italiana di Shao Yingshu, giovane artista cinese. La mostra
Venerdì 16 gennaio ore 18 inaugura a C2 Contemporanea la prima personale in Italia della giovane artista cinese Shao Yingshu. La mostra, a cura di Antonio Lo Pinto è composta da 30 opere che rappresentano il dialogo tra la pittura europea del XIX-XX secolo e lo sguardo disincantato di un'artista. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
