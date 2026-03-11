L’artista Manuela Metra | Perché il suono è colore

L'artista Manuela Metra afferma che il suono può essere percepito come colore, evidenziando un legame tra musica e pittura. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un evento della Stagione del Concerti di Milano, che si tiene oggi. L'evento coinvolge diverse esibizioni artistiche, mettendo in risalto la relazione tra le due forme di espressione.

Musica e pittura, un connubio antico e attuale. Per la Stagione del Concerti di Milano oggi al Conservatorio Manuela Metra dipingerà sul palco durante il concerto di Anna Tifu con il suo Tango Quartet, e, lasciandosi ispirare e trascinare dalla potenza della musica, creerà un quadro in tempo reale, davanti agli occhi del pubblico. "Ho iniziato a dipingere da piccola", racconta Metra. "La mia pittura si è trasformata nel tempo in uno strumento di espressione, il modo in cui elaboro, sento, rispondo al mondo, all’esperienza. Al centro della mia ricerca c’è il colore: ascoltarlo, lasciarlo libero di esprimersi, trattarlo come un’emozione in sé". Che rapporto ha con la musica? "La cerco nei momenti in cui ho bisogno di qualcosa di vero non come distrazione, ma come risonanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

