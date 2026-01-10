A Villa Dora la presentazione del libro di manuela piovesan Il colore del sogno

Venerdì 16 gennaio alle 18.00, presso l'Edificio Liberty di Villa Dora a San Giorgio di Nogaro, si terrà la presentazione del romanzo

A San Giorgio di Nogaro, venerdì 16 gennaio, alle 18.00, nell'Edificio Liberty di Villa Dora, verrà presentato il romanzo di Manuela Piovesan, Il Colore del Sogno (Gilgamesh Edizioni). Lo scrittore Giuseppe Sciuto dialogherà con l'autrice, mentre ci saranno alcuni stacchi musicali a cura di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: A Villa Vallefuoco presentazione del libro che accende la luce sul lato invisibile del Natale

Leggi anche: "Gocce di colore, storia vera di Simona": la presentazione del libro di Dulcetta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gira voce che un drago sia arrivato alla biblioteca Villa Dora di San Giorgio di Nogaro. Ma sono solo storie. - facebook.com facebook