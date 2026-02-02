A Villacidro torna il colore e il suono delle bande in un’allegra kermesse di carniivali domenicale

Domenica 8 febbraio, Villacidro torna a vivere il suo Carnevale delle Bande. Dopo otto anni di pausa, il paese si riempie di musica, colori e allegria. Le bande arrivano in centro con tamburi, fiati e cori, portando un’energia che contagia tutti i presenti. Le strade si animano di musica e di volti sorridenti, in una giornata dedicata alla festa e alla partecipazione collettiva.

Domenica 8 febbraio 2026, Villacidro torna a vibrare al ritmo di tamburi, fiati e cori vivaci con la XVII edizione del Carnevale delle Bande, una manifestazione che dopo otto anni di pausa ritorna a riempire le strade del paese di colore, musica e partecipazione collettiva. L'appuntamento, organizzato con il patrocinio del Comune, ha come cuore pulsante la sfilata musicale in maschera che prenderà il via alle 16 da piazza Marchionni, dove già dalle 15 si raduneranno i gruppi partecipanti. L'evento, nato da un'idea locale, si distingue per essere il più raro esempio di carnevale interamente dedicato ai complessi musicali, con bande provenienti da paesi limitrofi che portano con sé tradizioni, sonorità regionali e un'energia contagiosa.

