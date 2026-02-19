Pupo | A 23 anni ero miliardario e arrogante Mia moglie era l'unico punto fermo ma io non la rispettavo
Pupo ha raccontato che a 23 anni, grazie ai concerti e alle vendite di dischi, era diventato miliardario e molto sicuro di sé. La sua ricchezza gli aveva dato un senso di superiorità, ma anche un atteggiamento arrogante. Sua moglie, invece, rimaneva il suo unico punto di riferimento, anche se lui non la rispettava sempre. Ricorda di aver vissuto quel periodo con entusiasmo, senza pensare alle conseguenze a lungo termine. Ora, riflette su quei momenti con un pizzico di autoironia.
"A 23 anni ero miliardario e un po' arrogante, non accettavo le critiche", Pupo ha raccontato come ha vissuto il successo che l'ha travolto quando era poco più che ventenne. Quanto al rapporto con le donne: "Le cambiavo continuamente, mia moglie era l'unico punto fermo ma io non la rispettavo".🔗 Leggi su Fanpage.it
