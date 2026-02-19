Pupo | A 23 anni ero miliardario e arrogante Mia moglie era l'unico punto fermo ma io non la rispettavo

Pupo ha raccontato che a 23 anni, grazie ai concerti e alle vendite di dischi, era diventato miliardario e molto sicuro di sé. La sua ricchezza gli aveva dato un senso di superiorità, ma anche un atteggiamento arrogante. Sua moglie, invece, rimaneva il suo unico punto di riferimento, anche se lui non la rispettava sempre. Ricorda di aver vissuto quel periodo con entusiasmo, senza pensare alle conseguenze a lungo termine. Ora, riflette su quei momenti con un pizzico di autoironia.