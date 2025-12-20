Arteta carica l’Arsenal | I giocatori credono in ciò che facciamo Novità su Havertz

Inter News 24 Arteta, tecnico dei Gunners, guarda ai prossimi impegni tra Premier League e Champions League, con un occhio alla sfida con l’Inter. Alla vigilia di una fase decisiva della stagione, Mikel Arteta ha fatto il punto sulla situazione dell’Arsenal, tra campionato e impegni europei. I Gunners sono attesi da settimane intense, con il doppio fronte Premier League–Champions League e, all’orizzonte, anche la sfida contro l’ Inter nella massima competizione continentale. Nel suo intervento, il tecnico spagnolo ha posto l’accento soprattutto sull’aspetto mentale e sul rapporto con il gruppo: «Penso che i giocatori debbano credere in quello che dici e in quello che fai. 🔗 Leggi su Internews24.com

